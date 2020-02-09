الأعرجي: عودة خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول خلال أيام

رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، عودة خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول خلال أيام.



وقال الأعرجي، في تغريدة على "تويتر"، : "أيامٌ قليلة وترجع خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بسبب فرض الإرادات الذي يمارسه البعض".



ويسعى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة تخلف حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته على خلفية التظاهرات الجارية منذ أربعة اشهر.