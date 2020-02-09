نائب: التظاهرة التي دعا إليها الصدر وسيلة للضغط على علاوي

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الاحد , ان التظاهرة المليونية التي دعا اليها الصدر ستكون داعمة للمطالب الشعبية ووسيلة ضغط لمنع رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لعدم الرضوخ للضغوط السياسية.

وقال المسعودي في تصريح له , ان “موقف التيار الصدري مازال ثابتا ولن يتغير اتجاه تحقيق مطالب المتظاهرين وإلغاء المحاصصة السياسية في أي حكومة ومنها حكومة محمد توفيق علاوي”.

وأضاف ان “التظاهرة المليونية التي دعا اليها الصدر هي تأكيد على موقفها الثابت وداعمة لمطالي ساحات الاحتجاج لكون جماهير التيار الصدري يشكل غالبية المتظاهرين في بغداد والمحافظات”.

وأكد المسعودي، أن “التظاهرة هي احدى وسائل الضغط الرئيسية لعلاوي وذلك لمنعه الاستجابة لضغوط الكتل السياسية في التمثيل في حكومته المقبلة” .

ع د