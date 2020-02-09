بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 شباط 2020
آخر الأخبار
الأعرجي: عودة خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول خلال أيام نشطاء: استشهاد متظاهر واختطاف آخر في كربلاء والنجف التميمي: علاوي سيستبدل والدستور مخترق بوجود عبد المهدي بالصورة.. تظاهرة طلابية في جامعة المثنى الجنابي يحذر: القبول بوثيقة الصدر يعني إدارة الدولة رسمياً من قبل إيران السجن 87 عاماً لنشطاء طالبوا باستقالة خامنئي في إيران متظاهرون يمهلون محافظ بابل ساعتين للاستقالة العراق على صفيح ساخن.. اشتباكات دامية فى بابل وتظاهرات طلابية ببغداد متظاهرو الناصرية.. يواصلون الإضراب عن العمل وقطع الجسور بينها شارع ومقبرة ... قائمة بمواقع عراقية يمكن ضمها للائحة التراث العالمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 شباط 2020 03:02 م

نشطاء: استشهاد متظاهر واختطاف آخر في كربلاء والنجف

عنف
أفاد نشطاء، اليوم الأحد، بأن متظاهرا لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاضطرابات التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية الأسبوع الماضي في مدينة كربلاء.

وقال النشطاء، إن المتظاهر مشتاق علي توفي في أحد مستشفيات محافظة كربلاء متأثرا بجروح كان أصيب بها في ساحة التربية يوم الخميس الماضي خلال مصادمات شهدتها الساحة، وسيتم إجراء مراسم تشييع له ظهر اليوم.

على صعيد آخر، قال متظاهرون، إن الناشط محمد العيساوي اختُطف في محافظة النجف من قبل جماعة مجهولة، ولم يعرف مصيره.

وتشهد ساحات التظاهر في كربلاء والنجف اليوم الأحد تدفق المئات من طلبة الكليات والمعاهد والمدارس لدعم مطالب المتظاهرين في تشكيل حكومة جديدة وإبعاد الجماعات المخربة التي تعمل على فض المظاهرات الاحتجاجية بالقوة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قوات أمريكية

أميركا تنشئ قواعد عسكرية جديدة شمال شرق سوريا 09 شباط 2020 03:45 م

الصدر

نائب: التظاهرة التي دعا إليها الصدر وسيلة للضغط على علاوي 09 شباط 2020 03:35 م

علاوي

الجبوري يحذر علاوي من اختيار هؤلاء ضمن كابينته الوزارية 09 شباط 2020 02:41 م

3-6

تدمير نفق سري لـ”داعش” ومقتل من فيه بقصف جوي غربي الأنبار 09 شباط 2020 02:38 م

2-7

نائب يحذر من عودة رئيس الوقف الشيعي لممارسة مهامه 09 شباط 2020 02:34 م

علاوي وعبد المهدي

التميمي: علاوي سيستبدل والدستور مخترق بوجود عبد المهدي 09 شباط 2020 02:30 م

جامعة المثنى

بالصورة.. تظاهرة طلابية في جامعة المثنى 09 شباط 2020 01:08 م

نشطاء إيران

السجن 87 عاماً لنشطاء طالبوا باستقالة خامنئي في إيران 09 شباط 2020 12:45 م

التعليقات