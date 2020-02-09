الجبوري يحذر علاوي من اختيار هؤلاء ضمن كابينته الوزارية

حذر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية مشعان الجبوري، الاحد، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من اختيار وزراء كرد مستقلين، مبينا ان اختيار الوزراء دون مشورة احزاب كردستان ستخلق ازمة كبيرة.

وقال الجبوري في تغريدة عبر “تويتر” ان “على رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي عدم اختيار وزراء كرد دون التشاور مع قيادتهم”، محذرا من أن “اختيار الوزراء الكرد سيتسبب بازمة كبيرة بين بغداد واربيل”.

وأضاف الجبوري، أن “الكرد لديهم برلمان وحكومة ورئاسة تدير شؤونهم بموجب الدستور ولديهم قضايا جوهرية تبحث في مجلس الوزراء الاتحادي ما يتطلب ان يختاروا هم من يمثلهم فيه”.

وكان النائب هوشيار عبدالله اقترح، اليوم الأحد، على الكتل السياسية الكردية التخلي عن كافة المناصب التنفيذية في حكومة محمد توفيق علاوي، والاكتفاء بتعيين شخص كمنسق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

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