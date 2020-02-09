بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 شباط 2020
آخر الأخبار
الأعرجي: عودة خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول خلال أيام نشطاء: استشهاد متظاهر واختطاف آخر في كربلاء والنجف التميمي: علاوي سيستبدل والدستور مخترق بوجود عبد المهدي بالصورة.. تظاهرة طلابية في جامعة المثنى الجنابي يحذر: القبول بوثيقة الصدر يعني إدارة الدولة رسمياً من قبل إيران السجن 87 عاماً لنشطاء طالبوا باستقالة خامنئي في إيران متظاهرون يمهلون محافظ بابل ساعتين للاستقالة العراق على صفيح ساخن.. اشتباكات دامية فى بابل وتظاهرات طلابية ببغداد متظاهرو الناصرية.. يواصلون الإضراب عن العمل وقطع الجسور بينها شارع ومقبرة ... قائمة بمواقع عراقية يمكن ضمها للائحة التراث العالمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 02:38 م

تدمير نفق سري لـ”داعش” ومقتل من فيه بقصف جوي غربي الأنبار

3-6

قالت مصادر أمنية  تدمير نفق سري ومقتل من فيها والاستيلاء على عجلة بقصف جوي للطيران الجيش غربي الانبار   .
وقالت المصادر ، إن “طيران الجيش شرعت بعملية استطلاع جوي للمناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا تمكن من خلالها بقصف نفق سري تحت الارض في منطقة وادي العامج بصحراء قضاء عنه غربي الانبار ما ادى الى تدميره بالكامل ومقتل من فيه”.
واضاف ان” القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على عجلة مدنية نوع بيكب اب تابعة للعناصر خلايا ارهابي داعش في نفس مكان الحادث بعد قصفه”.
وأوضح العبيدي، أن “عملية قصف النفق والاستيلاء على عجلة مدنية لارهابي داعش جاء وفق معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من تحقيق الهدف دون تسجيل اي اصابات في صفوف القوات الامنية  “. 

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قوات أمريكية

أميركا تنشئ قواعد عسكرية جديدة شمال شرق سوريا 09 شباط 2020 03:45 م

الصدر

نائب: التظاهرة التي دعا إليها الصدر وسيلة للضغط على علاوي 09 شباط 2020 03:35 م

عنف

نشطاء: استشهاد متظاهر واختطاف آخر في كربلاء والنجف 09 شباط 2020 03:02 م

علاوي

الجبوري يحذر علاوي من اختيار هؤلاء ضمن كابينته الوزارية 09 شباط 2020 02:41 م

2-7

نائب يحذر من عودة رئيس الوقف الشيعي لممارسة مهامه 09 شباط 2020 02:34 م

علاوي وعبد المهدي

التميمي: علاوي سيستبدل والدستور مخترق بوجود عبد المهدي 09 شباط 2020 02:30 م

جامعة المثنى

بالصورة.. تظاهرة طلابية في جامعة المثنى 09 شباط 2020 01:08 م

نشطاء إيران

السجن 87 عاماً لنشطاء طالبوا باستقالة خامنئي في إيران 09 شباط 2020 12:45 م

التعليقات