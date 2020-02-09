تدمير نفق سري لـ”داعش” ومقتل من فيه بقصف جوي غربي الأنبار

قالت مصادر أمنية تدمير نفق سري ومقتل من فيها والاستيلاء على عجلة بقصف جوي للطيران الجيش غربي الانبار .

وقالت المصادر ، إن “طيران الجيش شرعت بعملية استطلاع جوي للمناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا تمكن من خلالها بقصف نفق سري تحت الارض في منطقة وادي العامج بصحراء قضاء عنه غربي الانبار ما ادى الى تدميره بالكامل ومقتل من فيه”.

واضاف ان” القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على عجلة مدنية نوع بيكب اب تابعة للعناصر خلايا ارهابي داعش في نفس مكان الحادث بعد قصفه”.

وأوضح العبيدي، أن “عملية قصف النفق والاستيلاء على عجلة مدنية لارهابي داعش جاء وفق معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من تحقيق الهدف دون تسجيل اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.

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