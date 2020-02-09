التميمي: علاوي سيستبدل والدستور مخترق بوجود عبد المهدي

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيستبدل ويكلف مرشح آخر في حال فشل بتقديم كابينته الوزارية خلال 30 يوما من تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد لا يفلح بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أن الدستور في مادته 76 بالفقرات 3، 4، 5، فأن علاوي منح مدة شهر لتشكيل الكابينة الوزارية واعداد البرنامج الحكومي.



وأضاف أن علاوي يجب ان يقدم كابينته والبرنامج الحكومي خلال المدة المحددة إلى البرلمان من اجل التصويت عليه بالأغلبية المطلقة، وبالإمكان ان يتم التصويت على نصف عدد الوزراء زائد واحد.



وأوضح أن رئيس الجمهورية سيكلف مرشحا اخر في حال فشل علاوي بتشكيل حكومته خلال 30 يوما من تكليفه، لافتا إلى أن عبد المهدي سيستمر بتسيير أمور الحكومة لكنه يعد خرقا للدستور، حيث يفترض ان يتسلم المهام رئيس الجمهورية بدلا من عبد المهدي بعد انتهاء مدته.