الفنيون العراقيون ينجحون في تشغيل طائرات “اف 16” لأول مرة

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن نجاح الفنيين العراقيين بعمليات تسليح واقلاع الطائرات العراقية “اف 16” دون الاستعانة باي فني اجنبي، مبينة ان الطائرات تعمل بصورة طبيعية في استهداف مواقع داعش الاجرامية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح له ان “طائرات (اف 16) العراقية تعمل بصورة طبيعية دون تأثرها بنسحاب الفنيين الاجانب”.

وأضاف الخفاجي، ان “الفنيين العراقيين تمكنوا بجهود استثنائية من تقديم الدعم والتسليح والاقلاع للطائرات في قصف مواقع التنظيمات الارهابية”.

واوضح ان “تلك الخطوة تعد الاولى في تاريخ العراق بتشغيل طائرات اف 16 المتطورة واقلاعها بواسطة الفنيين العراقيين”، مشيرا إلى ان ” الايام الماضية شهدت عدة غارات مهمة على داعش من تلك الطائرات وسيتم بث فيديو خلال الايام القليلة المقبلة”.

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