الجنابي يحذر: القبول بوثيقة الصدر يعني إدارة الدولة رسمياً من قبل إيران

أكد المحلل السياسي، عمر الجنابي، أن القبول بوثيقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يعني إدارة الدولة رسمياً من قبل إيران.



وقال الجنابي في تغريدة على "تويتر"، إن "القبول بوثيقة الصدر يعني تسليم العراق لما يسمى بالمقاومة الدولية وهذا يعني إدارة البلاد رسميا من طهران".



وأضاف الجنابي، أن "الشارع اليوم أقوى، ومن يقول غير ذلك فهو بائع للوطن".

