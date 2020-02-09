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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 12:50 م

الداخلية: اعتقال خمسة من الحسبة وديوان الجند في نينوى

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 أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن أعتقال خمسة من الحسبة وديوان الجند في نينوى.
وقالت الوزارة في بيان له، أن “مديرية شؤون السيطرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التفتيش والتدقيق تمكنت من القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية اثنان منهما كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.
وأضافت أنه “تم القبض عليهم في سيطرة النصر بمدخل المدينة جنوبا طريق موصل- بغداد”.

ع د

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