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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 شباط 2020 12:45 م

السجن 87 عاماً لنشطاء طالبوا باستقالة خامنئي في إيران

نشطاء إيران
ذكرت وسائل إعلامية إيرانية، أن أحكاماً بالسجن بلغت مجموع 87 عاماً طالت 9 نشطاء إيرانيين، طالبوا باستقالة المرشد الإيراني علي خامنئي وبالانتقال من الجمهورية الإسلامية إلى النظام العلماني.

ونقل موقع "إيران انترناشيونال"، عن مصادر قضائية، أن "الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم على الناشطة نرجس منصوري إحدى الموقعات على بيان "الـ14 ناشطاً سياسياً ومدنياً للمطالبة باستقالة خامنئي" وبيان "الـ14 ناشطة من المطالب باستقالة المرشد الأعلى والانتقال إلى الحكم العلماني"، بالسجن 6 سنوات والحرمان من النشاط السياسي والاجتماعي لمدة سنتين".

وذكر الموقع في وقت سابق أنه تم الحكم على 8 من الموقعين على البيانين، بالسجن بجموع 81 عاماً.

ومع صدور الأمر القضائي بسجن منصوري يكون قد تم الحكم على مجموعه 9 أشخاص ممن وقعوا على البیانین السابقين بالسجن 87 سنةً.

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