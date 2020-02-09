نائب : علاوي لن يضم اي وزير من حكومة عبد المهدي الى كابينته





اكد النائب عن تحالف"سائرون" رياض المسعودي ، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لن يقدم اي وزير من حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ضمن كابينته الوزارية الجديدة، عازيا الامر الى فشل حكومة عبد المهدي في تنفيذ البرنامج الحكومي.



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان حكومة عادل عبد المهدي فشلت بمستويات متباينة في تنفيذ برنامجها الحكومي ، ومن غير المعقول ارجاع احد وزرائها ضمن حكومة علاوي" ، لافتا الى :" ان تحالف سائرون سيصوت على الوزراء الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة ومواصفات الشارع والمرجعية ".



واضاف :" ان علاوي سيمتنع عن تقديم اي وزير من حكومة عبد المهدي ضمن كابينته الوزارية ، حتى وان ضغطت الكتل السياسية عليه "، مبينا :" ان مجلس النواب سيدعم علاوي بتمرير الوزراء المستقلين ".