استمرار التظاهرات الطلابية في الديوانية “صور”

واصل طلبة في محافظة الديوانية، اليوم الأحد، المشاركة في التظاهرات الجارية منذ أربعة أشهر.

وقال مصدر في الديوانية، إن طلبة المدارس والجامعات مستمرين بتظاهراتهم الطلابية في ساحة الساعة مركز الاحتجاجات في الديوانية.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

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