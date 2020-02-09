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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 09 شباط 2020 12:07 م

الفتلاوي : الاسبوع المقبل قد يشهد اعلان الحكومة الجديدة

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الفتلاوي : الاسبوع المقبل قد يشهد اعلان الحكومة الجديدة

رجح النائب عن كتلة / صادقون/  فاضل الفتلاوي، اعلان حكومة  رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي نهاية الاسبوع المقبل.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :"  ان  تحالف الفتح بكامل مكوناته السياسية ، منح علاوي حرية اختيار وزرائه دون تدخل من قواه السياسية  ، ولم يضع امامه  اي شرط ، تاركا له حرية الاختيار على ان تكون اركان كابينته مرضية للجميع وبمقدمتهم ساحات التظاهر".

واضاف :" ان احداث النجف والناصرية خلال الاسبوع الماضي والاستجابة السريعة للقوات الامنية لطلب المرجعية بمسك زمام الامور بحماية التظاهرات ، قد سهلت امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة ", متوقعا الاعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع المقبل .
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