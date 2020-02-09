الفتلاوي : الاسبوع المقبل قد يشهد اعلان الحكومة الجديدة



رجح النائب عن كتلة / صادقون/ فاضل الفتلاوي، اعلان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي نهاية الاسبوع المقبل.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان تحالف الفتح بكامل مكوناته السياسية ، منح علاوي حرية اختيار وزرائه دون تدخل من قواه السياسية ، ولم يضع امامه اي شرط ، تاركا له حرية الاختيار على ان تكون اركان كابينته مرضية للجميع وبمقدمتهم ساحات التظاهر".



واضاف :" ان احداث النجف والناصرية خلال الاسبوع الماضي والاستجابة السريعة للقوات الامنية لطلب المرجعية بمسك زمام الامور بحماية التظاهرات ، قد سهلت امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة ", متوقعا الاعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع المقبل .

