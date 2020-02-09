المكلف محمد علاوي يزور الاقليم قريبا لكسب دعم الاكراد



اعلن رئيس ممثلية حكومة اقليم كردستان في بغداد فارس عيسى:" ان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد علاوي ، سيزورالاقليم قريبا بهدف التحاور مع الاكراد.



وقال عيسى في تصريح صحفي:" من المقرر ان يزور رئيس مجلس الوزراء المكلف اقليم كردستان خلال الاسبوعين المقبلين ، ويجري حوارات مع الجهات السياسية هناك من اجل الحصول على دعمها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".



واضاف:" ان علاوي شرع في مفاوضات مع الجهات السياسية من الاكراد والسنة والشيعة والحراك الموجود في الشارع، وطلب من الجميع تقديم الدعم له للنجاح في تأدية مهامه" ، مؤكدا :" ان علاوي بحاجة الى دعم الجهات السياسية والشارع ايضا ".