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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 11:57 ص

نائب : شخصية فاسدة " من الطراز الاول " مرشحة لمنصب وكيل وزارة !

عادل خميس
نائب : شخصية فاسدة " من الطراز الاول " مرشحة لمنصب وكيل وزارة !

اعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عادل خميس المحلاوي عن قرب استدعاء مسؤول في وزارة الكهرباء ، انشأ مافيا للفساد في الوزارة.

وقال المحلاوي في تصريح صحفي :"  تمت محاولات لفرض شخصية فاسدة " من الطراز الاول "  لمنصب وكيل الوزارة "، مبينا :" ان هذه الشخصية متهمة بقضايا فساد كبيرة جدا ، من بينها بيع التعيينات بصفة اجور يومية وعقود ، والتي سمع بها القاصي والداني والتي تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل وزير الكهرباء لؤي الخطيب بصددها".


ولم يذكر البرلماني اسم المسؤول المعني ، لكنه اكد  :" ان اللجنة سيكون لها  موقف واضح تجاهه خلال الايام المقبلة ، وقريباً جداً سيتم استقدامه ومحاكمته ، وملفاته وصلت للنزاهة ونحن متابعون له" .
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