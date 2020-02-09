نائب : شخصية فاسدة " من الطراز الاول " مرشحة لمنصب وكيل وزارة !



اعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عادل خميس المحلاوي عن قرب استدعاء مسؤول في وزارة الكهرباء ، انشأ مافيا للفساد في الوزارة.



وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" تمت محاولات لفرض شخصية فاسدة " من الطراز الاول " لمنصب وكيل الوزارة "، مبينا :" ان هذه الشخصية متهمة بقضايا فساد كبيرة جدا ، من بينها بيع التعيينات بصفة اجور يومية وعقود ، والتي سمع بها القاصي والداني والتي تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل وزير الكهرباء لؤي الخطيب بصددها".





ولم يذكر البرلماني اسم المسؤول المعني ، لكنه اكد :" ان اللجنة سيكون لها موقف واضح تجاهه خلال الايام المقبلة ، وقريباً جداً سيتم استقدامه ومحاكمته ، وملفاته وصلت للنزاهة ونحن متابعون له" .