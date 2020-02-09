بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 09 شباط 2020 11:52 ص

التدخل بعمل علاوي يصل الى حد طلب تغيير مستشاريه !!

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التدخل بعمل علاوي يصل الى حد طلب تغيير مستشاريه !!


دعا النائب عن تحالف "البناء" احمد الكناني، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى استبدال بعض المقربين منه ومستشاريه  خلال تشكيل حكومته .

وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان بعض الانباء تشير الى وجود ضغوط من قبل الحلقة المقربة والمستشارة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن اختيار الوزراء ".

واضاف :" ان علاوي مطالب باختيار وزراء مستقلين ، بعيدا عن التحزب .. وكذلك ابعاد الدائرة المقربة منه من اجل ضمان نجاحه في طرح كابينته الوزارية وفق شروط الكتل السياسية باختيار شخصيات نزيهة وقادرة على ادارة الدولة ".

واوضح الكناني :" ان علاوي قادر على تقديم الحكومة خلال المدة الدستورية دون اي  تأخير  ، بسبب وجود دعم من قبل اغلب الكتل السياسية في البرلمان ".
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