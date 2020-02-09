نائب يكشف عن رفض بعض القوى السياسية تشكيل كابينة وزارية مستقلة



كشف النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي عن رفض بعض القوى السياسية تشكيل كابينة وزارية مستقلة.

وقال العكيلي،”: ان تصريحات رئيس الوزراء المكلف واضحة بشأن اختيار كابينته الوزارية، إذ اكد عزمه تشكيل كابينة وزارية مستقلة بعيدة عن الاحزاب، وتعهد في حال ممارسة اي من الكتل ضغطها عليه سيتم كشفها امام الرأي العام. مؤكدا: رغم ذلك فإن هناك ممارسات من قبل بعض الكتل السياسية على علاوي للحصول على مكاسب في حكومته الجديدة.



واضاف: ان هناك معلومات تشير الى رفض بعض القوى السياسية تشكيل كابينة وزارية مستقلة وبعيدة عن الاحزاب، وتحاول الضغط على علاوي من اجل الحصول على حقائب وزارية.



وشدد على ضرورة التزام علاوي بتعهداته امام الشعب العراقي، وعدم الرضوخ امام رغبات الكتل السياسية. مؤكدا اهمية ان يكون رئيس الوزراء المكلف اكثر قوة وشجاعة ومكاشفة من اجل ضمان نجاحه في ادارة البلاد.