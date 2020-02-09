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الأحد, 09 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 11:45 ص

قمع الملالي .. الحرس الثوري يعتقل أمين نقابة المعلمين في طهران

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اعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، أمين نقابة المعلمين في العاصمة طهران، محمد تقي فلاحي، بحسب ما ذكر موقع إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية.
وذكر الموقع، اليوم ، أن ”جهاز الاستخبارات للحرس الثوري، ألقى القبض على أمين نقابة المعلمين في طهران، محمد تقي فلاحي، من منزله صباح السبت“، مضيفا أن ”قوات الأمن استولت على ممتلكاته الشخصية، بما في ذلك الهاتف المحمول والكمبيوتر والقرص الصلب، أثناء اعتقاله“.
كما حث مسؤولو جهاز الاستخبارات للحرس الثوري عائلة أمين نقابة المعلمين في طهران، على عدم الكشف عن حالته.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أمين نقابة المعلمين في طهران في الثاني من مايو العام الماضي، خلال مشاركته في احتجاجات أمام البرلمان للمطالبة بحقوق المعلمين، وأفرج عنه بكفالة في 6 مايو ذاته، وحُكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر و10 جلدات.

ع د

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