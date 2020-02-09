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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 09 شباط 2020 11:39 ص

نائب يحذر من تجاوز بعض العناصر غير المنضبطة على المواطنين والاساءة للقوات الأمنية

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نائب يحذر من تجاوز بعض العناصر غير المنضبطة على المواطنين والاساءة للقوات الأمنية



حذر عضو لجنة الأمن والدفاع سعد مايع الحلفي، من تجاوز بعض العناصر غير المنضبطة على المواطنين والاساءة للقوات الأمنية، مبيناً إن السكوت عنها سيجر الوضع في البلاد نحو الفوضى.

وقال الحلفي في بيان:" إن القوات الأمنية وجدت لتعمل على تنفيذ القانون وتؤمن حياة المواطنين وتدافع عن سيادة البلاد، مؤكداً " ضرورة تعاون الجميع من أجل الحفاظ على النظام العام وضمان الاستقرار".

وأضاف:" إن القوات الأمنية قدمت تضحيات كبيرة من أجل ابعاد خطر التنظيمات الإرهابية وأستعادة ثقة المواطن بها، مؤكداً أهمية عدم الاستهانة بدور رجال الأمن ومحاسبة كل من يتعرض لهم".

وأوضح الحلفي:" إن تجاوز بعض العناصر غير المنضبطة على المصالح العامة وممتلكات المواطنين الخاصة والقيام بقطع الطرقات وخرق القانون أمر لأيمكن السكوت عنه، داعياً القوات الأمنية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم الانجرار وراء الفوضى".

 وأكد  اهمية" أن تأخذ القوات الأمنية بزمام الأمور وتؤدي واجبها بكل مسؤولية، مشدداً في الوقت ذاته على تطبيق القانون وعدم التساهل مع كل من يحاول الإضرار بالمصالح العامة والخاصة".

وحذر  من" اساءة بعض العناصر التي تنفذ أجندة خارجية تخريبية للقوات الأمنية، مبيناً إن السكوت عن هذه الاساءات والتغاضي عنها سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وسيجر الوضع في البلاد نحو منحدرات خطيرة".

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