مرصد صحفي يطالب وزارة الداخلية بالكشف عن مصير صاحب دار نشر







طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، وزارة الداخلية بالعمل الجاد لكشف مصير الصحفي والكاتب والناشر مازن لطيف الذي إختفى في ظروف غامضة منذ مايقرب من عشرة أيام في العاصمة بغداد.



وقال مقربون من الكاتب مازن لطيف للمرصد:" إنه إختفى يوم الجمعة قبل الماضي، ولايعرف ما إذا كان معتقلاً، أو مختطفاً من جهة ما، والأسباب من وراء ذلك".



وأشار المرصد الى" ان المعلومات التي حصل عليها افادت بأن مازن لطيف أقتيد عنوة من قبل مسلحين يستقلون سيارتي بيك آب من منطقة الميدان، وهي قريبة الى شارع الرشيد، وسوق الكتب الشهير في المتنبي الذي تعود إرتياده والعمل فيه منذ سنوات طويلة.