عضو بلجنة النزاهة النيابية: بعض الوزارات تحولت لـ”دكاكين” تدار من قبل أقارب الوزراء









قال عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي ، ان بعض الوزارات تحولت لـ”دكاكين” تدار من قبل أقارب الوزراء، مبينا ان وزارة الزراعة تدار من قبل شقيق الوزير الذي يفاوض الشركات الاستثمارية.

وقال المياحي في تصريح صحفي ان “بعض الوزارات بحكومة عبد المهدي باتت دكاكين وبؤرة للفساد خاصة في إحالة العقود وغيرها”.

وأضاف ان “وزارة الزراعة تحولت لمقاولات تدار من قبل شقيق الوزير الذي يجلس مع الشركات الاستثمارية المتقدمة ويفاوضها”، مبينا ان “وزير الزراعة كان من اختيار عبد المهدي”.

وأوضح ان “هناك تلاعبا من قبل وزارة الزراعة بموضوع بعض المحاصيل الزراعية لغرض الاستمرار بالاستيراد “، لافتا الى ان “الوزير تم استدعاءه من مجلس النواب الا انه رفض المجيئ لخوفه من كشف صفقات الفساد التي جرت بوزارته”.