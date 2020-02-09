مصادر سياسية : بعض الكتل تحاول افشال حكومة علاوي من خلال التصويت على عدم منح الثقة له









كشفت مصادر سياسية عن ان بعض الكتل تحاول افشال حكومة علاوي من خلال التصويت على عدم منح الثقة له، لا سيما بعد تأكيد رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، على تشكيل كابينة وزارية بعيدة عن الاحزاب، بالاضافة الى لقاءاته المستمرة مع المتظاهرين وبعض الشخصيات الوطنية.





وقالت المصادر ان “كتلة سياسية داعمة لرئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، تعتزم سحب دعمها له بسبب لقاء علاوي عدداً من المتظاهرين والناشطين العراقيين”. مبينة ان “علاوي يتحرك سريعاً مع فريق خاص غالبيته من مقربين منه، وثلاثة أساتذة جامعيين عراقيين، أحدهم باحث في مركز دراسات بريطاني معني بشؤون الشرق الأوسط، لعقد اجتماعات مع عدد من المتظاهرين والناشطين، من المؤثرين في الاحتجاجات الشعبية للوصول الى حلول سلمية ترضي الجميع وتحقق مطالب المتظاهرين المشروعة”.



واضافت ان “بعض السياسيين ممتعضون من لقاءات علاوي مع الناشطين والمتظاهرين .

وكان النائب، امجد العقابي، قد اكد، في وقت سابق، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يلتقي يومياً أربعة إلى خمسة وفود من المتظاهرين، مبيناً أن علاوي يريد اختيار حكومته بنفسه.