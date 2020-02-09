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الأحد, 09 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 09 شباط 2020 11:11 ص

نائب يدعو الكتل السياسية إلى فسح المجال أمام رئيس الحكومة المكلف ليختار كابينته الوزارية بشكل مستقل

محمد توفيق علاوي
نائب يدعو الكتل السياسية إلى فسح المجال أمام رئيس الحكومة المكلف ليختار كابينته الوزارية بشكل مستقل




دعت كتلة  تحالف سائرون النيابية ،  الكتل السياسية  إلى فسح المجال أمام رئيس الحكومة المكلف ليختار كابينته الوزارية بشكل مستقل.



وقال النائب برهان المعموري  ، "  مرت سبعة أيام على تكليف رئيس الجمهورية لمحمد علاوي" لغرض تشكيل حكومة مؤقتة تنقذ البلاد وتخلصها من أزماتها المتلاحقة "، معتبرا  ان " هذا التكليف يفرض على الرئيس الجديد حث الخطى وتكثيف الجهود لإعلان كابينة وزارية كفوءة مستقلة تلبي تطلعات ابناء الشعب العراقي ".



واضاف ، في تصريح صحفي ،  ان " نجاح مهمة رئيس الحكومة المكلف مقترن بمدى ما يمكن أن يحققه على أرض الواقع ، وبما ينال رضا وقبول الجماهير المحتجة في ساحات التظاهر "، مبينا  إن " عامل الوقت هو احد أهم العوامل التي تضع سمعة الرئيس الجديد على المحك وتبين مدى جدارته بقيادة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد " .


و أكد المعموري ، ضرورة قيام الكتل السياسية كافة بفسح المجال أمام رئيس الحكومة المكلف ليختار كابينته الوزارية بكل أريحية ، مشيراً إلى أهمية أن لا يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة وقتاً أكثر لدرء الفتن وإفشال المخططات الخارجية.
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