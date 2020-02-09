نائب يدعو الكتل السياسية إلى فسح المجال أمام رئيس الحكومة المكلف ليختار كابينته الوزارية بشكل مستقل









دعت كتلة تحالف سائرون النيابية ، الكتل السياسية إلى فسح المجال أمام رئيس الحكومة المكلف ليختار كابينته الوزارية بشكل مستقل.







وقال النائب برهان المعموري ، " مرت سبعة أيام على تكليف رئيس الجمهورية لمحمد علاوي" لغرض تشكيل حكومة مؤقتة تنقذ البلاد وتخلصها من أزماتها المتلاحقة "، معتبرا ان " هذا التكليف يفرض على الرئيس الجديد حث الخطى وتكثيف الجهود لإعلان كابينة وزارية كفوءة مستقلة تلبي تطلعات ابناء الشعب العراقي ".







واضاف ، في تصريح صحفي ، ان " نجاح مهمة رئيس الحكومة المكلف مقترن بمدى ما يمكن أن يحققه على أرض الواقع ، وبما ينال رضا وقبول الجماهير المحتجة في ساحات التظاهر "، مبينا إن " عامل الوقت هو احد أهم العوامل التي تضع سمعة الرئيس الجديد على المحك وتبين مدى جدارته بقيادة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد " .





و أكد المعموري ، ضرورة قيام الكتل السياسية كافة بفسح المجال أمام رئيس الحكومة المكلف ليختار كابينته الوزارية بكل أريحية ، مشيراً إلى أهمية أن لا يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة وقتاً أكثر لدرء الفتن وإفشال المخططات الخارجية.