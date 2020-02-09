شرطة ذي قار: لن نستخدم القوة لفتح جسر الزيتون أو تفريق التظاهرات

قال قائد شرطة محافظة ذي قار العميد ناصر الأسدي، اليوم الأحد، إن قيادة الشرطة لن تستخدم القوة لفتح جسر الزيتون أو تفريق التظاهرات احتراما لشهداء ثورة تشرين.



وأضاف الأسدي في بيان، أن العديد من المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي روجت لهذا الموضوع وقامت بتأويل تصريحات اعلامية الهدف منها زعزعة الامن والاستقرار بالمحافظة.

وتابع إن قيادة الشرطة عقدت العديد من الاجتماعات مع تنسيقيات تمثل مختلف شرائح المجتمع ومنها المتظاهرين بشان نزول الاجهزة الامنية لبسط الامن والاستقرار وحماية ساحات الاعتصام وعودة الحياة الطبيعية بشكلها العام بالتعاون مع جميع الاطراف من دون اي احتكاك او المساس بساحات الاعتصام او فتح اي جسر له رمزية في المحافظة دون ترتيب مسبق، مستدركا ان "هناك ممن لا يريد الخير والاستقرار من المحرضين وقيامه بترويج مواد فيدوية ومنشورات مفبركة وانتحال لصفحات تريد الفتنة واثارة الهلع في صفوف ابناء المحافظة بعد اي اتفاق بهذا الشأن" لافتا الى ان "القيادة تتعهد لأبناء المحافظة والمتظاهرين السلميين بتامين الحماية الكاملة لهم لحين تحقيق مطالبهم المشروعة".