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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 شباط 2020 09:42 ص

دوبرداني: أكثر من 31 ألف داعشي سينقلون من سوريا إلى نينوى

النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني

أكد النائب عن نينوى شيروان دوبرداني، إنشاء مخيم جديد في ناحية الزمار لنقل عوائل دواعش من مخيم الهول إلى مخيم العمله في محافظة نينوى خلال اذار المقبل.

وقال دوبرداني في بيان، إن "الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين تقوم بإنشاء مخيم لاستقبال النازحين من مخيم الهول السورية والبالغة عددهم حوالي ٣١٤٠٠ معظمهم من عوائل الدواعش .

وأضاف أن " المخيم مكون من ٤٠٠٠ خيمة نسبة الإنجاز تجاوز 50% إضافة الى بناء مكتب للتدقيق الأمني في ناحية ربيعة ".

وأوضح دوبرداني أن" اختيار هذه المنطقة تعتبر مشكلة كبيرة تعيق عودة النازحين بل تشكل خطرا من الناحية الأمنية علىمحافظة نينوى بشكل خاص والعراق بصورة عامة وخاصة في هذه الوقت".

وأشار الى انه " تم فتح مركز تدقيق أمني في منفذ الربيعة "، مبينا ان "الحكومة العراقية انشأت المخيم دون علم الحكومة المحلية في نينوى ونواب نينوى".

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