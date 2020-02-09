وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود السورية

وصلت إلى ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، اليوم السبت، قافلة من العربات تحمل على متنها تعزيزات عسكرية جديدة للجيش المنتشر على الحدود مع سورية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن التعزيزات العسكرية الجديدة تشمل ناقلات جند مدرعة، إضافة إلى العديد من المعدات العسكرية المختلفة.

وأضافت أن القافلة بعد وصولها بفترة إلى منطقة "إصلاحية" في الولاية، انتقلت تحت الحراسة الأمنية، إلى ولاية هطاي على الحدود مع سورية.