تقرير| دم السيد عبد المجيد الخوئي يطارد الصدر.. تفاصيل الجريمة المرعبة التي ارتكبها آية الله في النجف

تأتي جريمة اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي، عام 2003 على يد مقتدى الصدر لتكون "أم الجرائم" في تاريخه الدموي.

فالسيد عبد المجيد الخوئي ذهب للعراق سيدا مهيبًا، يحمل مشروع ديني متحضر في مقدمة بنوده تدويل النجف على غرار الفاتيكان والتخلي عن مبدأ "ولاية الفقيه"، فما كان من القاتل المأجور مقتدى الصدر إلا ان ترصد له وأمر أتباعه بقتله في المسجد ثم بعد ذلك قاموا بالتمثيل بجثته أمام الصدر، والذي بدا سعيدًا لأنه تخلص من "سيد" كان قويا مهيبا قادر على إزاحته تمامًا من مكانه.

والتفاصيل في جريمة اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي.. مرعبة

لكن البداية، تأتي من إعلان مجلس القضاء العراقي الأعلى، آنذاك عدم امتلاكه لأية أدلة قانونية تتيح له استجواب مقتدى الصدر حول مسؤوليته عن جريمة اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي ورفاقه في الحضرة العلوية يوم التاسع من نيسان/ إبريل 2003!

لكن الحقيقة، أن اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي هو الجريمة الشنيعة التي من بوابتها الدموية ظهر وأزدهر اسم مقتدى الصدر بعد أن كان خامل الذكر ، لتضفي عليه عصبته من الطائفيين و المتخلفين بعد ذلك صفة القداسة وحتى العصمة!

إعلان مجلس القضاء العراقي الأعلى، آنذاك كان بائسا وعقيما، ولا يستجيب لأدنى شروط و متطلبات العدالة التي ينبغي أن يخضع لها أكبر رأس. وما حصل من قتل و تمثيل بشع بجثة السيد عبد المجيد الخوئي، جريمة بشعة اقترفها مقتدى و بأوامر منه و بأيدي أنصاره في جيش المهدي واذا كان هناك قضاء عراقي نزيه فإن مكان الصدر الان هو السجن جراء ألف جريمة ارتكبها في العراق أبشعها اغتيال الخوئي والتكتم عليها.

ولا تزال التفاصيل، بكل الشواهد والقرائن والأدلة، حول قيام مقتدى الصدر بقتل السيد الخوئي متوافرة في مذكرة إلقاء القبض الأولية التي وقعها القاضي رائد جوحي، والتي كان يلوح بها نوري المالكي نفسه بوجه الصدر قبل أن تتدخل المخابرات الإيرانية و يصدر الولي الإيراني الفقيه أوامره بإغلاق الموضوع نهائيا و واعتباره كأن لم يكن. والخوئي هو ابن اية الله سيد عبد القاسم موسوي الخوئي الذي توفي عام 1992، وكان أيضا الأمين العام لجمعية الخوئي الخيرية التي تتخذ من لندن مقرا لها ولها فروع في نيويورك ومونتريال.

كان عبد المجيد الخوئي يقيم في لندن منذ عام 1991 ثم عاد الى النجف 2003 لكن القاتل الصدر كان له بالمرصاد. وابلغ جواد الخوئي ابن شقيق الخوئي انذاك، أن عبد المجيد طعن حتى الموت في مسجد الإمام علي في النجف.

كان السيد عبد المجيد الخوئي، معارضاً لمبدأ ولاية الفقيه،و اشتهر عنه مشروعه تدويل النجف، وجعلها مستقلة على غرار الفاتيكان، وكان البريطانيون والملك الأردنى يدعمانه في هذا المشروع. لكن جماعات شيعية ارهابية مناوئة كانت تتربص به في سباق صراع المرجعيات والسيطرة على النجف وقامت بقتله.

وتعد جريمة اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي، جريمة رهيبة ابتدأ بها الصدر مشوار جرائمه بالعراق وحان الآن وقت الحساب عليها وعلى غيرها.