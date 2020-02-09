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الأحد, 09 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 12:24 ص

لمدة 3 ساعات.. اشتباكات بين قوات الأمن وتنظيم داعش

داعش
قام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، خلال اليومين الماضيين، في قضاء الحضر بنينوى، بمهاجمة نقاط تواجد القوات الأمنية واستمرت الاشتباكات بين الجانبين 3 ساعات.
ويقصد مسلحو تنظيم داعش 4 جوامع في قرى بادية الجزيرة بمحافظة نينوى بحسب تصريحات أهالي المنطقة.
ووفقا لبلدية قضاء الحضر يتواجد أكثر من ألف مسلح من تنظيم داعش في مناطق الجزيرة وعانة وراوة.
وأكدت مصادر أمنية وقوع اشتباكات بين القوات الامنية والحشد من جهة وعناصر داعش من جهة ثانية.
والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في كانون الأول 2017، اكتمال استعادة الأراضي، التي كان داعش سيطر عليها، منذ صيف 2014، التي مثلت ثلث مساحة البلد، ولكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجياً إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.
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