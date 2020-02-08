بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 شباط 2020
آخر الأخبار
ميليشيات "القبعات الزرق" تباشر بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد المتظاهرون يتوافدون لساحات الاعتصام في العراق.. وسط غياب لميليشيات مقتدى الصدر الحلبوسي يحاول فرض نفسه زعيما للقوى السنية.. وتكليف علاوي جاء بعد خضوعه للكتل السياسية إصابة جندي بالجيش بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد سحب ميليشيات القبعات الزرق.. 6 بنود اتفاق بين التيار الصدري ومتظاهري بغداد استشهاد متظاهرين اثنين في بغداد وكربلاء ميليشيات تستهدف منزل متظاهر بعبوة صوتية في الناصرية لمخالفاته توجيهات الصدر.. مقتدى يدرس سحب دعمه لعلاوي حرائق هائلة في غابات شمال إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 11:40 م

الشرطة العراقي يخسر نجمه أمام الاستقلال الإيراني

corr_171_koo_171437
يغيب نجم الشرطة العراقي، كرار جاسم، عن مواجهة الاستقلال الإيراني، في أولى جولات دوري أبطال آسيا، التي ستقام في استاد فرانسو حريري بأربيل، الاثنين المقبل.

وقال أمين سر الشرطة، علاء بحر العلوم، اليوم الجمعة، في تصريحات تابعتها وكالة نون  إن الدولي السابق سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وأضاف بحر العلوم أن الشرطة، حصل على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص موعد المباراة وتقديمه ساعتين، بسبب برودة الطقس في مدينة أربيل، حيث ستنطلق المواجهة الساعة الخامسة والنصف بدلا من السابعة والنصف.
 وأوضح أن الإدارة تضع ثقتها بالفريق لتحقيق نتيجة طيبة، لافتا إلى أن الشرطة غادر صوب أربيل في وقت مبكر.

يشار إلى أن الشرطة، سيلعب ضمن المجموعة الأولى في دوري الأبطال، إلى جانب استقلال طهران والوحدة الإماراتي والأهلي السعودي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
منتخب شباب العراق

منتخب الشباب يشارك في بطولة العرب بالسعودية 08 شباط 2020 10:28 م

ثلوج إيران

مطالبات لتعطيل الدراسة بسبب موجة الثلوج 08 شباط 2020 10:22 م

حادث-1

مصرع طفلتان إثر حادث سير مروع وسط مدينة دهوك 08 شباط 2020 09:45 م

موجة برد

موجة برد قارسة تضرب العراق ودول المنطقة 08 شباط 2020 09:16 م

جسر الحلة

بغداد تعلن عن فتح جسر الشارقة مساء اليوم 08 شباط 2020 07:22 م

وزير الموارد المائية جمال العادلي

وزير الموارد المائية يؤكد : وضعية السدود في عموم العراق بحالة جيدة جدا 08 شباط 2020 01:40 م

لجنة-الصحة-النيابية

الصحة النيابية تدعو إلى “تحرك فوري” للحد من الإصابات السرطانية 08 شباط 2020 01:38 م

الشهداء

استشهاد متظاهرين اثنين في بغداد وكربلاء 08 شباط 2020 12:25 م

التعليقات