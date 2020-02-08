الشرطة العراقي يخسر نجمه أمام الاستقلال الإيراني

يغيب نجم الشرطة العراقي، كرار جاسم، عن مواجهة الاستقلال الإيراني، في أولى جولات دوري أبطال آسيا، التي ستقام في استاد فرانسو حريري بأربيل، الاثنين المقبل.



وقال أمين سر الشرطة، علاء بحر العلوم، اليوم الجمعة، في تصريحات تابعتها وكالة نون إن الدولي السابق سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.



وأضاف بحر العلوم أن الشرطة، حصل على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص موعد المباراة وتقديمه ساعتين، بسبب برودة الطقس في مدينة أربيل، حيث ستنطلق المواجهة الساعة الخامسة والنصف بدلا من السابعة والنصف.

وأوضح أن الإدارة تضع ثقتها بالفريق لتحقيق نتيجة طيبة، لافتا إلى أن الشرطة غادر صوب أربيل في وقت مبكر.



يشار إلى أن الشرطة، سيلعب ضمن المجموعة الأولى في دوري الأبطال، إلى جانب استقلال طهران والوحدة الإماراتي والأهلي السعودي.