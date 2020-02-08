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السبت, 08 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 10:53 م

ترامب يدافع عن قراره بإقالة فيندمان ويصفه بالمتمرد

الرئيس ترامب
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت عن قراره بإقالة أحد الشهود الرئيسيين في التحقيقات الخاصة بعزله من منصبه الرئاسى ، ووصف ترامب الشاهد بالشخص "المتمرد للغاية ".
وكان ترامب يشير إلى الخبير في الشؤون الأوكرانية اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، الذي تمت إقالته من البيت الأبيض أمس الجمعة مع شاهد رئيسى آخر .
وقال ترامب في سلسلة من التغريدات اللاذعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنا لا أعرفه ، ولم أتحدث إليه أبدًا ، ولم أقابله ( أنا لا أصدق !) ، لكنه كان متمردًا للغاية ، لقد أبلغ عن محتويات مكالماتي" المثالية "بشكل غير صحيح ، وكتب رئيسه تقريرا مفزعا عنه ... الرجل المسؤول بصورة مباشرة عن متابعة عمله والذي صرح علانية بأن فيندمان كانت لديه مشاكل في اتخاذ القرارات الصحيحة ، وفي الالتزام بالتسلسل القيادى وفى تسريب المعلومات. وبعبارة أخرى ، " إلى الخارج "
وكان فيندمان، أحد مسؤولي إدارة ترامب الذين استمعوا لمكالمة أجريت في 25 تموز/يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث طلب منه ترامب أن "يسدي إليه خدمة" ويجري تحقيقات مع نجل جو بايدن، وهو ما يمكن أن يساعده في محاولة الفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2020 .
وشهد فيندمان أمام المحققين في قضية العزل أنه شعر بالقلق بشأن الاتصال الهاتفي ووصفه بأنه "غير لائق".
كما قام ترامب أمس الجمعة بطرد جوردون سوندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب خلال شهادته عن اعتقاده بأنه كان هناك نوع من المقايضة في طلب ترامب من كييف لمواصلة التحقيقات ضد نجل جو بايدن.
وبرأ مجلس الشيوخ ساحة ترامب الأربعاء الماضي من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس ما يسمح له بالبقاء في المنصب.
ولم يحقق الديمقراطيون أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل الرئيس الجمهوري، ما يضع نهاية رسمية لمحاكمة العزل المثيرة للانقسام التي استمرت ثلاثة أسابيع.
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