منتخب الشباب يشارك في بطولة العرب بالسعودية

انفرجت ازمة منتخب شباب العراق، للمشاركة في بطولة العرب والمقرر اقامتها في السعودية خلال شهر شباط الجاري، وكان منتخب الشباب قد فكر بالانسحاب من البطولة بسبب عدم وجود منحة مالية للمشاركة.

وقال مصدر في الوزارة ، إن “وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اجتمع الخميس بالمدير الإداري لمنتخب الشباب جليل صالح ومساعد مدرب ليوث الرافدين خالد محمد صبار من اجل بحث إمكانية مشاركة العراق في بطولة العرب”.

وأوضح أن “وزير الشباب والرياضة، قرر إطلاق منحة خاصة لمنتخب الشباب من أجل تأمين مشاركته في البطولة، فيما وعدهم ايضاً بتكريم المنتخب في حال تحقيق الإنجاز بالبطولة”. يذكر ان البطولة ستقام خلال المدة 17 شباط وحتى 5 اذار المقبل.. وأوقعت القرعة العراق في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات تونس وموريتانيا والكويت.

من جانب اخر، قرر اتحاد غربي آسيا لكرة القدم إقامة النسخة الثانية من بطولة الشباب تحت 19 عاماً في مدينة العقبة الأردنية خلال المدة 17 إلى 26 آذار المقبل.وكان من المقرر أن يستضيف الاتحاد اللبناني البطولة لكنه اعتذر عن عدم إمكانيته لذلك، بسبب الأوضاع الراهنة هناك، ليتصدى اتحاد غرب آسيا بالتالي لتنظيمها عبر كوادره، وبالتعاون مع الاتحاد الأردني والجهات الرسمية ذات العلاقة في العقبة.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات هي: العراق، ولبنان، والسعودية، وفلسطين، وسوريا، والبحرين، والإمارات، وسيتم سحب قرعتها يوم 20 شباط الجاري في مقر اتحاد غربي آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان ونقل أحداثها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد.