بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 08 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 10:22 م

مطالبات لتعطيل الدراسة بسبب موجة الثلوج

ثلوج إيران

طالب الراصد الجوي، نائل العلي، اليوم السبت، وزارة التربية إلى تعطيل الدراسة خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بسبب موجة البرد والثلوج والامطار القادمة نحو العراق.


وقال العلي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انه "على وزارة التربية خصوصاً، تأخير الدوام في المدارس الابتدائية إلى الساعة العاشرة على الاقل، او تعطيل الدوام اصلا خلال إيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء".


وأضاف، أن"هذا الشيء معمول به في الدول العربية المجاورة، بالرغم من انهم يمتازون بمدارس نموذجية ووسائل نقل حديثة، فكيف بحالنا ومدارسنا شبه خاوية".

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