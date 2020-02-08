بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 08 شباط 2020
آخر الأخبار
ميليشيات "القبعات الزرق" تباشر بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد المتظاهرون يتوافدون لساحات الاعتصام في العراق.. وسط غياب لميليشيات مقتدى الصدر الحلبوسي يحاول فرض نفسه زعيما للقوى السنية.. وتكليف علاوي جاء بعد خضوعه للكتل السياسية إصابة جندي بالجيش بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد سحب ميليشيات القبعات الزرق.. 6 بنود اتفاق بين التيار الصدري ومتظاهري بغداد استشهاد متظاهرين اثنين في بغداد وكربلاء ميليشيات تستهدف منزل متظاهر بعبوة صوتية في الناصرية لمخالفاته توجيهات الصدر.. مقتدى يدرس سحب دعمه لعلاوي حرائق هائلة في غابات شمال إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 10:04 م

مئات الطلبة يشاركون في مسيرة احتجاج سلمية من امام وزارة التعليم العالي

مسيرات حداد
شارك مئات الطلبة في مسيرة احتجاج سلمية انطلقت من امام مبنى وزارة التعليم العالي في شارع النضال باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة تعبيرا عن رفضهم لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة.
ومن جهة اخرى باشر اصحاب القبعات الزرقاء بالانساحب من ساحة التربية في محافظة كربلاء.
وقال مصدر امني إن اصحاب القبعات الزرقاء باشروا بالانسحاب من ساحة اعتصام كربلاء ساحة التربية جنوب بغداد ، كما انسحب اصحاب القبعات الزرقاء من ساحة التحرير والمطعم التركي اليوم السبت.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميناء ام قصر

بسبب كورونا.. كارثة صحية تهدد ميناء أم قصر 08 شباط 2020 09:25 م

القبعات الزرقاء

انسحاب ميليشيا ‹القبعات الزرقاء› من ساحات الاحتجاج 08 شباط 2020 08:37 م

منتسبو معمل الكوت

تجدد تظاهرات الكوت للمطالبة بتغيير علاوي 08 شباط 2020 07:44 م

القبعات

انصار الصدر يحاصرون ساحات الاحتجاج في العراق 08 شباط 2020 07:20 م

اياد علاوي

إياد علاوي يطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين 08 شباط 2020 06:28 م

الصدر

ميليشيات "القبعات الزرق" تباشر بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي 08 شباط 2020 05:21 م

المنطقة الخضراء

تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 08 شباط 2020 05:05 م

محمد توفيق علاوي

تعليق.. علاوي مرشح لأجل المتظاهرين .. وغير مسموح له اللقاء بهم !! 08 شباط 2020 03:17 م

التعليقات