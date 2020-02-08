مئات الطلبة يشاركون في مسيرة احتجاج سلمية من امام وزارة التعليم العالي

شارك مئات الطلبة في مسيرة احتجاج سلمية انطلقت من امام مبنى وزارة التعليم العالي في شارع النضال باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة تعبيرا عن رفضهم لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

ومن جهة اخرى باشر اصحاب القبعات الزرقاء بالانساحب من ساحة التربية في محافظة كربلاء.

وقال مصدر امني إن اصحاب القبعات الزرقاء باشروا بالانسحاب من ساحة اعتصام كربلاء ساحة التربية جنوب بغداد ، كما انسحب اصحاب القبعات الزرقاء من ساحة التحرير والمطعم التركي اليوم السبت.

