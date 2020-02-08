ممرضات الصين يحلقن شعرهن خوفا من انتقال "كورونا"

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم السبت، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفريق من الممرضات فى شنشى شمال غربي الصين وهن يقصصن شعورهن قبل القيام بعملهن، لتجنب نقل العدوى " كورونا" عن طريق أطراف الشعر.



ومن جانبها، كانت قد رأت الصحيفة الصينية أن هذا الشعور جميل، معلقة عليه قائلة :"احترام".



بالإضافة إلى ذلك، كانت قد سلطت وسائل الإعلام الصينية الضوء على مجهودات الفرق الطبية، في مواجهة فيروس "كورونا" الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 640 شخصا من بين عشرات الآلاف من المصابين، وانتشر في نحو 30 دولة ومنطقة.



وكانت وسائل الإعلام الصينية نشرت في وقت سابق، صورا لأعضاء الأطقم الطبية في مدينة ووهان وسط الصين، حيث بدأ تفشي المرض، لتكشف معاناتهم في وجه المرض القاتل، حيث قالت إن الأطباء والممرضين لا يغادرون المستشفيات حتى في أوقات الراحة.