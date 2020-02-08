مصرع طفلتان إثر حادث سير مروع وسط مدينة دهوك

لقيت طفلتان مصرعهما يوم السبت، إثر حادث سير مروع وسط مدينة دهوك.

وأفاد مراسلنا في دهوك بأن الحادث وقع مساء اليوم أمام ” بلان بازار” وسط المدينة، موضحا أن الضحيتين تؤام بنفس ألوان ملابس توفيتا في الحادث.

واضاف: أن الجثتين تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي فيما فتحت الشرطة تحقيقاتها بالحادث.