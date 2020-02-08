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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 09:45 م

مصرع طفلتان إثر حادث سير مروع وسط مدينة دهوك

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لقيت طفلتان مصرعهما يوم السبت، إثر حادث سير مروع وسط مدينة دهوك.
وأفاد مراسلنا في دهوك بأن الحادث وقع مساء اليوم أمام ” بلان بازار” وسط المدينة، موضحا أن الضحيتين تؤام بنفس ألوان ملابس توفيتا في الحادث. 
واضاف: أن الجثتين تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي فيما فتحت الشرطة تحقيقاتها بالحادث.
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