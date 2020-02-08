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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 09:31 م

فولكسفاجن تؤجل استئناف الإنتاج في مشروعاتها المشتركة بالصين

s4.reutersmedia

أرجأت شركة " فولكسفاجن ايه جي" استئناف الإنتاج في مشروعاتها المشتركة (الألمانية - الصينية) في الصين، في أحدث علامة على تأثير فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.


وعزت شركة صناعة السيارات تأجيل استئناف الإنتاج لخيارات السفر المحدودة المتاحة لموظفيها وقالت في بيان لها إن سلاسل الإمداد الخاصة بها في المراحل الأولى من إعادة التشغيل بعد توقف الإنتاج في أيام العطلات الرسمية في نهاية كانون ثان/يناير. وامتد توقف الإنتاج في ظل انتشار الفيروس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم السبت.


وأرجأت شركة "سايك فولكسفاجن أوتوموتيف" الإنتاج في مصانعها لمدة سبعة أيام حتى 17 شباط/ فبراير، باستثناء مصنع واحد في شنغهاي، الذي سيستأنف الإنتاج في الموعد المحدد في 10 شباط/ فبراير. وسيستأنف أيضا معظم إنتاج السيارات في شركة "فاو- فولكسفاجن أوتوموتيف" في نفس التاريخ أيضا . ولن يتم إعادة فتح مصنعها في تيانجين حتى 17 فبراير.


وأعلنت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان "تويوتا" و "هوندا" تمديد إغلاق مصانعهما في الصين في ظل تشديد البلاد الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المتحور الجديد، بينما ستستأنف شركة تسلا الإنتاج في مصنعها في شنغهاي في 10 شباط/فبراير.

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