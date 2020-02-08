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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 09:25 م

بسبب كورونا.. كارثة صحية تهدد ميناء أم قصر

ميناء ام قصر
حذر نائب محافظة البصرة، جمال المحمداوي، من كارثة صحية قد تحصل في ميناء أم قصر جراء دخول السفن الصينية إلى الميناء، داعيا إلى إرسال فرق صحية بأسرع وقت.

وأكد المحمداوي، أنّ "دخول السفن والبواخر القادمة من الصين بكوادر صينية أو فلبينية إلى ميناء أم قصر ومن دون أي فحوصات لاحتمال إصابتهم بفايروس كورونا قد يسبب انتشار هذا الفيروس في عموم العراق".

ودعا وزارة الصحة إلى الإسراع في توجيه لجان طبية إلى الميناء لإجراء الفحوصات والتأكد من سلامة الكوادر الصينية أو غيرها القادمة من الصين لتجنب دخول هذا الفايروس إلى الميناء”.

وقالت بعض المواقع العراقية إن العراق اكتفى فقط برش الماء على الشحنات والبواخر التي تأتي من والى ميناء ام قصر في البصرة، فضلا عن انه ما زال يوافق على دخول البواخر والشحنات التي ترسو فيه والتي تكون قادمة من الصين، خاصة وان الصين تشهد حاليا ازمة كبيرة جدا وهي انتشار مرض ووباء خطير جدا وقاتل هو كورونا.
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