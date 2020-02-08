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السبت, 08 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 09:16 م

موجة برد قارسة تضرب العراق ودول المنطقة

موجة برد

ذكر موقع طقس العرب: أن منطقة الشرق الاوسط تتأثر خلال الايام المقبلة بموجة برد قطبية قارسة، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة.


وتؤثر الكتلة القطبية على عموم مناطق بلاد الشام والعراق وصولا إلى الجزيرة العربية والخليج، وتشمل اكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع.

وتغطي هذه الكتلة كلا من تركيا، والعراق، وسوريا، والاردن، وفلسطين، ولبنان، والكويت، وشمال ووسط المملكة العربية السعودية، وغربي الاراضي الايرانية، بالاضافة الى الاجزاء الشمالية والوسطى من منطقة الخليج.

وتوقع الموقع وصول درجات الحرارة الى مستويات خطيرة خلال اليومين المقبلين تصل الى 10 درجات تحت الصفر، وبشكل يهدد حياة الناس اذا لم يتعاملوا بجدية مع هذه الحالة.

ويتوقع ان تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الاردنية عمان، الى 5 درجات دون الصفر، في حين يتوقع ان تكسر العاصمة السورية دمشق بعض الارقام القياسية المسجلة سابقا، والامر ذاته في العاصمة العراقية بغداد.

كما ستسجل العاصمة السعودية الرياض درجات حرارة دون الصفر المئوي يومي الثلاثاء والاربعاء في ساعات الليل.

ويشهد العراق تساقطا تاريخيا للثلوج في حالة شديدة الندرة، لم تحدث منذ بداية القرن العشرين، حيث يتوقع ان تسقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد، الا ان عموم غرب وشمال غرب العراق سيشهد تساقطا كثيفا للثلوج.

كما ستتأثر القاهرة بشكل غير مباشر بهذه الكتلة، ويتمثل ذلك بتدني درجات الحرارة بشكل لافت في ساعات الليل ليسود طقس قارس البرودة دون 5 درجات مئوية فقط.

ومن المتوقع ان تبدأ الكتلة القطبية بالرحيل عن منطقة الشرق الاوسط اعتبارا من الاربعاء.

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