جندي تايلاندي يطلق النار عشوائيا ويقتل 17 شخصا ويتحصن داخل مركز تسوق

أطلق جندي تايلاندي النار بشكل عشوائي اليوم السبت مخلفا 17 قتيلا على الأقل قبل أن يتحصن في مركز تسوق.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، الكولونيل كريسانا باتانتشورين ، هذه الحصيلة في بيان. كما حث السكان على الامتناع عن نشر لقطات من موقع الحادث، مشيرا إلى أن ذلك قد يعرقل عمل مسؤولي الأمن.

وتركز إطلاق النار على مركز تسوق كبير على بعد نحو 260 كيلومترا شمال شرق بانكوك، في إقليم ناكون راتشاسيما،

ولكن التقارير تقول إنه قد يكون قد بدأ في مكان آخر.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن مواطنين ورجال شرطة لقوا حتفهم في الحادث.

ونشرت البوابة الإخبارية التايلاندية "ماتيشون" منشورات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل مركز التسوق قالوا فيها إنهم مختبئون بسبب اطلاق النار المتواصل .