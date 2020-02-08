بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
آخر الأخبار
إياد علاوي: تصريحات مستشار خامنئي تنتهك السيادة العراقية السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في العراق من تظاهرات مرتقبة العمليات المشتركة تنفي تقديم ثلاث دول طلب انسحاب لقواتها من العراق تعزيزات عسكرية أميركية تصل إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار محتجون يغلقون جامعة مزايا الأهلية بالناصرية على خلفية تسويف مطالب المتظاهرين التميمي: مقتدى الصدر لجأ إلى القوة والسلاح بعد أن خسر قوته السياسية والشعبية نائب عن تحالف القوى يرفض أسلوب و منهجية المرشح علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة التعليم تؤكد إلتزامها بمنح خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة وثائق التخرج القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 08:52 م

وزير الدفاع: الجيش العراقي مستمر في واجباته العسكرية

نجاح الشمري
أكد وزير الدفاع نجاح الشمري: "أن الجيش العراقي مستمر في واجباته العسكرية، اضافة الى واجباته الانسانية خدمة لابناء الشعب العراقي".

وذكر بيان لوزارة الدفاع: "أن الشمري استقبل اليوم السبت عدداً من اعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية, وجرى خلال اللقاء استعراض اهم واجبات الجيش العراقي، خاصة ما يتعلق منها بمحاربة الخلايا النائمة وما تبقى من فلول داعش الارهابي".

واثنى الاعضاء على الدور الكبير الذي يقوم بها ابطال الجيش العراقي في تأمين الحدود والقضاء على الخلايا الارهابية النائمة حتى لا يكون لها موطئ قدم في ارض العراق ".

من جانبه أكد الوزير: "أن الجيش العراقي مستمر في واجباته العسكرية اضافة الى واجباته الانسانية خدمة لابناء الشعب العراقي".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مظاهرات-في-ذي-قار

وزير الداخلية يدعو لحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة 10 شباط 2020 10:33 م

انفجار-2

انفجار رتلا يحمل آليات للقوات الأمريكية 10 شباط 2020 10:19 م

ياسين الياسري

وزير الداخلية يدعو لحصر المظاهرات الشعبية في ساحات محددة 10 شباط 2020 09:09 م

البصرة

اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة 10 شباط 2020 06:43 م

القبض

القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل 10 شباط 2020 06:35 م

التحالف الدولي

ثلاث دول في التحالف الدولي تطالب الانسحاب من العراق 10 شباط 2020 06:22 م

Doc-P-333984-637168331707727948-1024x576

مسلحون يختتطفون ناشط في محافظة النجف 09 شباط 2020 11:13 م

اعتقال-1

اعتقال 3 إرهابيين من داعش جنوب الموصل 09 شباط 2020 10:42 م

التعليقات