وزير الدفاع: الجيش العراقي مستمر في واجباته العسكرية

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري: "أن الجيش العراقي مستمر في واجباته العسكرية، اضافة الى واجباته الانسانية خدمة لابناء الشعب العراقي".



وذكر بيان لوزارة الدفاع: "أن الشمري استقبل اليوم السبت عدداً من اعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية, وجرى خلال اللقاء استعراض اهم واجبات الجيش العراقي، خاصة ما يتعلق منها بمحاربة الخلايا النائمة وما تبقى من فلول داعش الارهابي".



واثنى الاعضاء على الدور الكبير الذي يقوم بها ابطال الجيش العراقي في تأمين الحدود والقضاء على الخلايا الارهابية النائمة حتى لا يكون لها موطئ قدم في ارض العراق ".



من جانبه أكد الوزير: "أن الجيش العراقي مستمر في واجباته العسكرية اضافة الى واجباته الانسانية خدمة لابناء الشعب العراقي".