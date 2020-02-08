بغداد تعلن عن فتح جسر الشارقة مساء اليوم

أعلنت أمانة بغداد عن إعادة فتح جسر الشارقة خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم السبت.





وأصدرت الأمانة بيان ، أكدت فيه أن "دائرة المشاريع احدى ملاكات الامانة باشرت صباح اليوم بقطع المجسر تحديداً الجانب المتوجه من شقق حي السلام باتجاه كراج البياع لغرض الاكساء".

وأضافت أنه "تم إنجاز اعمال الاكساء الخاصة بالمجسر وسيتم اعادة افتتاحه خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم السبت، امام حركة السير والمرور".

