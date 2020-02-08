بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 08 شباط 2020
آخر الأخبار
ميليشيات "القبعات الزرق" تباشر بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد المتظاهرون يتوافدون لساحات الاعتصام في العراق.. وسط غياب لميليشيات مقتدى الصدر الحلبوسي يحاول فرض نفسه زعيما للقوى السنية.. وتكليف علاوي جاء بعد خضوعه للكتل السياسية إصابة جندي بالجيش بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد سحب ميليشيات القبعات الزرق.. 6 بنود اتفاق بين التيار الصدري ومتظاهري بغداد استشهاد متظاهرين اثنين في بغداد وكربلاء ميليشيات تستهدف منزل متظاهر بعبوة صوتية في الناصرية لمخالفاته توجيهات الصدر.. مقتدى يدرس سحب دعمه لعلاوي حرائق هائلة في غابات شمال إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 07:20 م

انصار الصدر يحاصرون ساحات الاحتجاج في العراق

القبعات
حاصر أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، اليوم السبت، ساحات الاحتجاج في عدة محافظات في العراق، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إلى تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين المناوئين للحكومة ومعاقبة الجناة.
وطالب علاوي، رئيس ائتلاف "الوطنية" (21/ 329 مقعدا برلمانيا)، بتشكيل محكمة خاصة ترتبط برئاسة الجمهورية، مكونة من قضاة متقاعدين من داخل العراق وخارجه.
وأضاف علاوي، في بيان مقتضب، أن "على المحكمة أن تعقد محاكمات علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين".
أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 08 شباط 2020 07:31 م
إقرأ ايضا
منتسبو معمل الكوت

تجدد تظاهرات الكوت للمطالبة بتغيير علاوي 08 شباط 2020 07:44 م

اياد علاوي

إياد علاوي يطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين 08 شباط 2020 06:28 م

الصدر

ميليشيات "القبعات الزرق" تباشر بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي 08 شباط 2020 05:21 م

المنطقة الخضراء

تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 08 شباط 2020 05:05 م

محمد توفيق علاوي

تعليق.. علاوي مرشح لأجل المتظاهرين .. وغير مسموح له اللقاء بهم !! 08 شباط 2020 03:17 م

Doc-P-333437-637163350896649125

في ظاهرة نادرة الحدوث .. الثلوج تجتاج الانبار ! 08 شباط 2020 02:55 م

جاسم محمد جعفر البياتي

نائب سابق : ضغوط لابقاء اربعة وزراء حاليين في حكومة علاوي 08 شباط 2020 02:41 م

حسين العقابي

العقابي : جميع الكتل تسعى لاشراك مقربين منها في حكومة علاوي 08 شباط 2020 02:38 م

التعليقات