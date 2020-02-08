انصار الصدر يحاصرون ساحات الاحتجاج في العراق

حاصر أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، اليوم السبت، ساحات الاحتجاج في عدة محافظات في العراق، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إلى تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين المناوئين للحكومة ومعاقبة الجناة.

وطالب علاوي، رئيس ائتلاف "الوطنية" (21/ 329 مقعدا برلمانيا)، بتشكيل محكمة خاصة ترتبط برئاسة الجمهورية، مكونة من قضاة متقاعدين من داخل العراق وخارجه.

وأضاف علاوي، في بيان مقتضب، أن "على المحكمة أن تعقد محاكمات علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين".