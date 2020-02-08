هدوء بساحات التظاهر بعد تدخل القوات الأمنية

شهدت بغداد وتسع محافظات عراقية اليوم السبت، حالة من الهدوء والاستقرار بعد دخول القوات الأمنية ساحات التظاهر، وسط ترحيب المتظاهرين.

يأتي ذلك على خلفية قيام اتباع مقتدى الصدر باستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والعصي ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال شهود عيان إن القوات الأمنية دخلت إلى ساحات التظاهر وتجولت فيها مع المتظاهرين ببغداد وتسع محافظات، بناء على قرار من وزارة الدفاع بتولي القوات الأمنية عملية بسط الأمن.

