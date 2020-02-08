ميليشيات "القبعات الزرق" تباشر بالانسحاب من ساحة التحرير والمطعم التركي

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بانسحاب ميليشيات القبعات الزرقاء من ساحة التحرير والمطعم التركي وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر، إن "ميليشيات القبعات الزرق انسحبوا من ساحة التحرير والمطعم التركي وسط العاصمة بغداد، بعد توجيه زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر.



هذا ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، اصحاب القبعات الزرقاء بالانسحاب من ساحات التظاهر، وتسليم امر حماية التظاهرات للقوات الامنية.

