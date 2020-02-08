أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم السبت، عن تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام المواطنين.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في تصريح صحفي، إنه "تقرر تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام حركة سير المواطنين لتكون من السادسة ولغاية الـ11 صباحا، بعدما كانت لغاية الساعة الـ10 صباحا".

وأضاف أنه "تقرر ايضا تمديد فتح المنطقة من الساعة الثانية ظهرا ولغاية السابعة مساء بعدما كانت لغاية الخامسة مساء"، مشيرا الى ان "هذا التمديد سيبدأ اعتبارا من اليوم السبت".

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء قرر في وقت سابق فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة من الساعة السادسة صباحا لغاية العاشرة صباحا ومن الثانية ظهرا ولغاية الخامسة مساء.