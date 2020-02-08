المنتخب الشبابي لكرة القدم يستعد في السعودية لكأس العرب



يدخل المنتخب الشبابي العراقي لكرة القدم معسكرا تدريبيا في الدمام بالمملكة العربية السعودية ،اليوم ، يمتد حتى الخامس عشر من شهر شباط الجاري ، استعدادا لبطولة كأس العرب التي ستقام في السابع عشر من الشهر الجاري في المملكة .



وقال مدرب المنتخب الشبابي، قحطان جثير :" ان وفد منتخب الشباب توجه ظهر اليوم السبت الى السعودية للدخول في معسكر تدريبي يمتد على مدار سبعة ايام ، يخوض خلاله مباراتين وديتين مع نظيره السعودي للوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية قبل الدخول في منافسات بطولة كاس العرب ".



واضاف جثير :" ان منتخبنا الشبابي خاض مباريات ودية عديدة مع اندية الدوري الممتاز في الاسابيع الماضية ، واللاعبون يتمتعون بمؤهلات جيدة تمكنهم من تحقيق نتائج ايجابية في بطولة كأس العرب".



يذكر ان القرعة اوقعت المنتخب العراقي ضمن المجموعة الاولى لبطولة كأس العرب للشباب الى جانب تونس والكويت وموريتانيا.

