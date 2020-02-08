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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 02:55 م

في ظاهرة نادرة الحدوث .. الثلوج تجتاج الانبار !

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توقع المنبئ  الجوي صادق عطية ، اجتياح موجة من الثلوج مناطق شاسعة من العراق ،  بضمنها الانبار ، في ظاهرة نادرة الحدوث.

وقال عطية في تصريح صحفي:" ستندفع ، بدءا  من يوم الاحد ، موجة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة لرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ينتج عنها هبوط حاد بدرجات الحرارة ".

واضاف :" ان الهطول الثلجي في كافة مناطق دهوك واغلب مناطق سليمانية وشمال اربيل  سيبدأ هذا اليوم والايام المقبلة، وتزداد شدته يوم الثلاثاء "، مبينا :" ان تساقط الثلوج سيشمل شمال وغرب نينوى ومناطق الهضاب والتلال في الانبار،  يوم  غد الاحد".
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