في ظاهرة نادرة الحدوث .. الثلوج تجتاج الانبار !



توقع المنبئ الجوي صادق عطية ، اجتياح موجة من الثلوج مناطق شاسعة من العراق ، بضمنها الانبار ، في ظاهرة نادرة الحدوث.



وقال عطية في تصريح صحفي:" ستندفع ، بدءا من يوم الاحد ، موجة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة لرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ينتج عنها هبوط حاد بدرجات الحرارة ".



واضاف :" ان الهطول الثلجي في كافة مناطق دهوك واغلب مناطق سليمانية وشمال اربيل سيبدأ هذا اليوم والايام المقبلة، وتزداد شدته يوم الثلاثاء "، مبينا :" ان تساقط الثلوج سيشمل شمال وغرب نينوى ومناطق الهضاب والتلال في الانبار، يوم غد الاحد".