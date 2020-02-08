شرطة ديالى تلاحق " الصفحات الصفراء "



شكلت قيادة شرطة محافظة ديالى، فريقا مختصا لتعقب ما سمتها "الصفحات الصفراء" على منصات التواصل الاجتماعي.



وقال مدير قسم الاعلام والعلاقات في قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي :" ان قيادة الشرطة شكلت فريقا تقنيا مختصا ، لتعقب الصفحات الصفراء على منصات التواصل الاجتماعي ،التي تبث اخبارا مضللة عن الامن في المحافظة ، والتي هدفها زعزعة الاستقرار الداخلي ".



واضاف المهداوي:" ان الفريق باشر مهامه من اجل كشف حقيقة من يقف وراء تلك الصفحات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم "، مبينا :" ان دعاوى قضائية سترفع بحق كل من يروج للاخبار المضللة ، خاصة الامنية ، نظرا لخطورتها على المشهد الداخلي".