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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 02:46 م

شرطة ديالى تلاحق " الصفحات الصفراء "

شرطة-ديالى

شكلت قيادة شرطة محافظة ديالى، فريقا مختصا لتعقب  ما سمتها "الصفحات الصفراء" على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير قسم الاعلام والعلاقات في قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي :" ان قيادة الشرطة شكلت فريقا تقنيا مختصا ، لتعقب الصفحات الصفراء على منصات التواصل الاجتماعي ،التي تبث اخبارا مضللة عن الامن في المحافظة ، والتي هدفها زعزعة الاستقرار الداخلي ".

واضاف المهداوي:" ان الفريق باشر مهامه من اجل كشف حقيقة من يقف وراء تلك الصفحات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم "، مبينا :" ان دعاوى قضائية سترفع بحق كل من يروج للاخبار المضللة ، خاصة الامنية ، نظرا لخطورتها على المشهد الداخلي".
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