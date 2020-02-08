نائب سابق : ضغوط لابقاء اربعة وزراء حاليين في حكومة علاوي



كشف النائب السابق جاسم البياتي، عن وجود ضغوط سياسية على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، لابقاء اربعة وزراء من حكومة عادل عبد المهدي في الكابينة الوزارية الجديدة .



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية تسعى الى ابقاء وزراء التخطيط والنفط والكهرباء والخارجية، في مناصبهم في حكومة محمد توفيق علاوي".



واضاف :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض بشكل قاطع تسمية مستقلين في الحكومة المقبلة ، ويسعى الى الحصول على نفس الوزارات العائدة له في الحكومة الحالية ".



وتابع البياتي:" ان كلمة ( مستقلين ) في حكومة علاوي غير مؤكدة ، حيث يسعى الجميع الى تسمية وزراء موالين او مقربين من الفتح وسائرون واتحاد القوى العراقية والديمقراطي الكردستاني".

