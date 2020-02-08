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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 شباط 2020 02:38 م

العقابي : جميع الكتل تسعى لاشراك مقربين منها في حكومة علاوي

حسين العقابي

حمل النائب عن كتلة "النهج الوطني" حسين العقابي، تحالفي "الفتح" و"سائرون" المسؤولية الكاملة عن نجاح او فشل  محمد توفيق علاوي، مبينا :" ان الشعب لا يحتاج الى شعارات متكررة منذ العام 2003 ولغاية الان".

وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان تحالفي سائرون والفتح هما من جلبا محمد توفيق علاوي الى رئاسة الحكومة ، وهما من يتحملان مسؤولية اخفاقه او نجاحه".

واضاف :" ان الشعارات التي جاء بها علاوي خلال الايام الماضية هي ذاتها التي تكررت منذ العام 2003 ولغاية الان ، والشعب لا يحتاجها مطلقا ".

وتابع العقابي :" رغم الحديث عن عدم وجود اي تدخل سياسي في تشكيل الحكومة ، الا  ان جميع الكتل تسعى الى تسمية موالين او مقربين منها في حكومة علاوي بشكل متساو  بين جميع الاطراف".
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