العقابي : جميع الكتل تسعى لاشراك مقربين منها في حكومة علاوي



حمل النائب عن كتلة "النهج الوطني" حسين العقابي، تحالفي "الفتح" و"سائرون" المسؤولية الكاملة عن نجاح او فشل محمد توفيق علاوي، مبينا :" ان الشعب لا يحتاج الى شعارات متكررة منذ العام 2003 ولغاية الان".



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان تحالفي سائرون والفتح هما من جلبا محمد توفيق علاوي الى رئاسة الحكومة ، وهما من يتحملان مسؤولية اخفاقه او نجاحه".



واضاف :" ان الشعارات التي جاء بها علاوي خلال الايام الماضية هي ذاتها التي تكررت منذ العام 2003 ولغاية الان ، والشعب لا يحتاجها مطلقا ".



وتابع العقابي :" رغم الحديث عن عدم وجود اي تدخل سياسي في تشكيل الحكومة ، الا ان جميع الكتل تسعى الى تسمية موالين او مقربين منها في حكومة علاوي بشكل متساو بين جميع الاطراف".

